Nevşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 2 Branşta İl Birinciliğine Katılacak

Çalışmalarını Mehmet İzci nezaretinde sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Halk Oyunları Federasyonu ve Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Okul Sporları ve Kulüplerarası Halk Oyunları İl birinciliğine katılacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, 16 Şubat 2019 Cumartesi günü Nevşehir Damat İbrahimpaşa Spor salonunda gerçekleştirilecek İl birinciliğine yıldızlar ve büyükler kategorisinde katılacak.