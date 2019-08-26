Arı, “Nevşehir’den genç yeteneklerin keşfedilmesi, şehirde sporun gelişmesi için futbol ve voleybol takımlarımız şehre önemli katkılar sağlayacak. Bu takımlarımızın başarılarıyla hem spor kamuoyunda şehrimizin ismini duyuracağız hem de kulüplerimizin altyapıları sayesinde yeni sporcuları kazanacağız.” dedi.
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Sporcularından Başkan Arı’ya Ziyaret
Nevşehir’in Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig’indeki temsilcisi Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
YORUM EKLE