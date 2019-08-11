Nevşehir Belediyesi Ekipleri Bayramda Yine Görev Başında

Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebilmek amacıyla bayram boyunca görev yapacak. Nevşehirli vatandaşların bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için mesai yapacak olan belediyenin çeşitli birimleri, gün boyu hizmet verecek.

Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz bir ortamda yaşanabilmesi amacı ile Nevşehir Belediyesi tarafından nöbetçi ekipler oluşturdu. Bu doğrultuda itfaiye ekipleri olası yangın ve vatandaşların kurtarma vakalarına müdahale için bayram boyunca yine görev yapacak. Mezarlıklar Müdürlüğü de defin işlemleri için mesai yapacak. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ise su arızaları için bayram boyunca hazır halde bekleyecek.

Zabıta birimlerinin denetim ve kontrollerini sürdürmeye devam edeceği Kurban Bayramı’nda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de görev başında olacak.

Öte yandan vatandaşlarımız belediye hizmetleri konusunda sorun ve taleplerini iletebilmek için Nevşehir Belediyesi Çağrı Merkezinin 153 numaralı telefonunu 24 saat arayabilecek.