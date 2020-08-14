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Nevşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı
NEVŞEHİR BELEDİYESİ, BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCILARININ İSMİNİ KULLANARAK ‘YARDIM VE BAĞIŞ’ TALEBİNDE BULUNAN DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASINI İSTEDİ.
Nevşehir 14.08.2020, 16:50
Nevşehir Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının ismini kullanarak ‘Yardım ve Bağış’ talebinde bulunan dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Açıklamada ayrıca, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları istendi.