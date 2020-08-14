Son Dakika

Nevşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ, BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCILARININ İSMİNİ KULLANARAK ‘YARDIM VE BAĞIŞ’ TALEBİNDE BULUNAN DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASINI İSTEDİ.

Nevşehir 14.08.2020, 16:50
Nevşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı
banner230

Nevşehir Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının ismini kullanarak ‘Yardım ve Bağış’ talebinde bulunan dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı kişilerin son dönemde Nevşehir Belediyesi ya da başkan ve başkan yardımcılarının adını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. Belediye çalışanlarının, başkan ve başkan yardımcılarının hiçbir şekilde ve hiç kimseden para talebinde bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları istendi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@