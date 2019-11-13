Nevşehir Belediyesi Dev Altyapı Hamlesine 2020 Şubat Ayında Başlıyor

2020 yatırım programına alınan dev proje için Şubat ayında start vereceklerini kaydeden Arı, “Bizim altyapı meselesini tamamen ortadan kaldırmak gibi bir derdimiz var. Nevşehir’in geleceğinin buna ihtiyacı var. Bu yaptığımız yatırımlar çocuklarımıza, torunlarımıza kalacak yatırımlar.” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından göreve gelmesi ile birlikte şehrin en önemli sorunlarından biri olarak gördüğü alt yapı konusunda büyük bir yatırıma imza attıklarını kaydetti. Şehrin birçok bölgesinde 30-50 yıllık içme suyu boru hatlarının kullanıldığını ve bunun da sık sık yaşanan su arızaları dolayısıyla vatandaşların mağdur olmasına neden olduğunu hem de yüksek kayıp kaçak oranıyla belediye ekonomisine zarar verdiğini belirten Arı, “Her şeyden önemlisi paslı borular içerisinde vatandaşlarımıza içme suyu ulaştırmaya müsaade edemezdik.” diye konuştu.

‘ŞUBAT AYINDA ÇALIŞMALARA START VERİLECEK’

Şu anda Çat bölgesindeki su kuyularından şehre su taşıyan ana isale hatlarında ciddi bir su kaçağının bulunduğunu ve belediye ekiplerinin kesintiye gitmeden geçici olarak bu durumu süspanse etmeye çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz müşterek bir çalışma gerçekleştirerek şehrin daha önce bulunmayan altyapı haritasını çıkartıyor. Bu çalışmamız tamamlandığında şehrin altyapı röntgenini çekerek sıkıntılı olan tüm bölgelere müdahale edeceğiz. Milyonlarca liralık bir harcama ile gerçekleştireceğimiz projemiz 2020 yatırım programımıza alındı. Şubat ayında başlayacağımız çalışma ile ilk olarak tüm ana isale hatlarımızı ve daha önce yenilemediğimiz içme suyu hatlarımızı yenileyeceğiz. Bununla birlikte yine daha önce bulunmayan uzaktan dijital kontrol merkezimizi devreye sokarak elektrik kesintilerinden kaynaklanan su kesintilerini önlemek için yedek güç ünitelerini devreye sokacağız.”

‘ŞEHRİMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ’

Alt yapı çalışmalarının zor ve meşakkatli olduğunu ve bu sebeple alt yapı çalışmalarına başlamanın cesaret gerektirdiğini söyleyen Arı, Türkiye’ye örnek olacak bir şehir oluşturma hedefiyle çıktıkları yolda sağlam bir alt yapısı olmayan şehre istenilen üst yapı hizmetlerinin yapılmasının mümkün olmayacağı gerçeğinden hareket ederek büyük bir cesaretle alt yapı hamlesine başladıklarını kaydetti.

Şehrin geleceğini şekillendirdiklerini ve belediye bütçesini en verimli bir şekilde kullanarak Nevşehir’de hep kalıcı işler yapmak adına hareket ettiklerini dile getiren Başkan Arı, " Altyapı zor bir iş. Altyapı işleri belediye başkanları açısından sıkıntılı ve riskli işlerdir. Çünkü yapılan milyonlarca liralık yatırıma rağmen toprak altında kalır ve görünmez. Ama kalıcı işlerdir. Biz de hep şehrimizde kalıcı işlere imza atmak istiyoruz. Alt yapı konusunda şehrimiz çok sıkıntı çekti. Bu sıkıntıyı çözerek evlatlarımız, torunlarımız böyle bir şeyle uğraşmasın diye biz gayret gösteriyoruz. O sebeple alt yapıya büyük önem veriyoruz.” dedi.

6 ay gibi kısa bir süre içerisinde yapılan çalışmalar şehir merkezinde birçok bölgenin alt yapısını yenilediklerini ve bunun yanında daha önce olmayan yağmur suyu drenaj hatlarının döşendiğini ifade eden Arı, alt yapı konusunda vatandaşlara söz verdiklerini ve sözlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

‘VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ’

Arı," Biz vatandaşlarımıza içe suyu problemini ve alt yapı sorununu çözeceğimize dair söz verdik. İlk olarak Lale Caddesi’nden başladık ve sonrasında Mustafa Parmaksız, Saatçi Hoca, Belediye Caddesi, Tahmis Caddesi, Keçeciler Caddesi ve Belediye Caddesi’nde çalışmalarımızı sürdürdük. Buralarda hem eski içme suyu borularını değiştirdik hem de daha önce olmayan ve aşırı yağışlarda vatandaşlarımızın mağdur olmasına sebep olan yağmur suyu drenaj hatlarını döşedik. Sonrasında ise; sıcak asfalt çalışması ile birlikte yeşil bantlar oluşturarak kaldırımlarımızı yeniledik. Kısa sürede şehrimizin çehresi değişti. Şimdi sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin merkezinde yaptığımız bu çalışmaları önümüzdeki yıl diğer mahallelerimizde de yapacağız. Herkesin bu konuda sabırlı olması gerekecek. Sonrasında ise sıkıntı olan tüm mahallelerimizin alt yapısı, üst yapısı, kaldırımı, yolu baştan aşağı yenilenecek. Nasıl şehrin merkezinde bir değişime imza attıysak diğer bölgelerimizde şehir merkezi gibi pırıl pırıl olacak. Nevşehirlilerin yaşamaktan gurur duyacağı bir şehir inşa ediyoruz." diye konuştu.

Yapılan tüm çalışmaların planlanan bir program çerçevesinde devam ettiğini belirten Başkan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

" Tüm ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Şehrimizde günlük yaşantıyı aksatmadan çalışmalarımızı yürütmeye gayret sarf ediyoruz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken planlı su kesintilerini vatandaşlarımıza haber veriyoruz. Tabi ki bazen eski hatlarda patlayan borularla ilgili önceden haber verme şansına sahip değiliz. Anlık gelişen olay karşısında ekiplerimiz ivedi hareket ederek su vermeye gayret ediyorlar. Bu durumda vatandaşlarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz bu işi gelecek nesillere daha iyi bir Nevşehir bırakmak için yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bunu biliyorlar. Bu yaptığımız yatırımlar çocuklarımıza torunlarımıza kalacak yatırımlar. Alt yapı çok büyük bir riskti ve bizler bu riski alarak bu işe başladık. Bizim alt yapı meselesini tamamen ortadan kaldırmak gibi bir derdimiz var. Alt yapıya yapılan yatırımlar her ne kadar görünmese de sağlıklı bir kent için olmazsa olmaz. Nevşehir daha iyi, daha güzel olsun diye yapılan bu işlerde vatandaşımızın desteğini de bekliyoruz.”