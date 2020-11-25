Nevşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi Düzenlenen Törenle Açıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Aile Danışma Merkezi’nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Paşakonağı’nda düzenlenen törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, İl Garnizon Komutanı Kd. Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, daire müdürleri ve kadınlar katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen “Nevşehir’de İstihdamda Sosyal Sorumluluk Adımı (NİSSA)” projesi çerçevesinde kadın istihdamının arttırılması ve kadınların sosyal yaşamda desteklenmesi için çalışmalar yürüttükleri kaydetti.

Projenin birinci ayağında Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş çatısı altında kentteki kadınların istihdamına olanak sağlayacak Buklet Fabrikası’nın kuruşunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Arı, proje çerçevesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan “Aile Danışma Merkezi”nin de kuruluşunu tamamladıklarını kaydetti.

Arı, ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla açılan Aile Danışma Merkezi’nde 1 psikolog, 2 avukat ve 1 diyetisyenin tüm vatandaşlara ücretsiz danışmanlık desteği vereceğini anlattı.

Arı, “Belediye olarak tüm çalışmalarımızda insan odaklı hizmetler yapıyoruz. Önce insan diyor yaşlı vatandaşlarımıza, bayanlarımıza, çocuklarımıza, engellilerimize ve toplumun tüm kesimlerine her zaman belediyemizin imkânları ölçüsünde farklı konularda destekler veriyoruz . Bu merkezimizde de aile dokusunu güçlendirmek ve ailedeki çözülmeleri problem çıkmadan önlemeye çalışmak için aile üyelerine yönelik olarak bireysel danışmanlık ve çift terapisi yapılacak. Buradaki amacımız ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla, bireylerin aile içi ilişkileri, toplumsal yaşama uyumları ve ailenin her türlü işlevinin yerine getirilmesiyle ilgili sorunları önleme ve çözme kapasitelerini geliştirmek.” dedi.

Bir ailenin sağlığı ve mutluluğu ile toplumun huzurunun ancak kadınlarımızın saygı ve sevgi görmesiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Arı, kadına yönelik şiddet konusunda da sıfır tolerans vurgusu yaptı.

Arı, “Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını sağlamak, hepimizin en önemli görevidir. Kadına veya herhangi bir canlıya karşı şiddet bir güç gösterisi değildir. Aslında bu özellikle kadına kaşı şiddet uygulamak bir güçsüzlüğün eseridir. Bizim geleneklerimizde, milli ve manevi değerlerimizde kadının özel bir önemi ve yeri var. Yüce peygamberimizde ‘Cennet anaların ayaklarının altındadır’ sözüyle dinimizde kadınlara verilen öneme işaret ediyor.Böyle bir dinin mensupları olarak bizler de kadına karşı şiddete tolerans göstermememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberinde Sayın İçişleri Bakanımız ‘Şiddete karşı sıfır tolerans’ prensibi ile hareket etmekte ve hükümetimiz, valiliğimiz bu yönde çalışmalar yürütmekte” diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’de böyle bir güzel mekanı Nevşehir’e kazandırdığı için Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve belediye yetkililerini tebrik etti.

Vali Becel, “Belediyemizin açmış olduğu Buklet Fabrikası’nda kadınlarımızın çalışabileceği ve ekonomik olarak özgürlüklerini ilan edebileceği, çocuklarına ailelerine destek olabilecekleri bir mekana kavuşmuş olacaklar. Burada 180 kadınımıza iş imkânı sağlanacak. Yerel yönetimlerin bu tür faaliyetleri yapması son derece önemli. Bizim kadınlarımızı ekonomik olarak da desteklememiz gerekiyor.” dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerden ve şiddetle mücadele için yürütülen çalışmalardan da bahseden Vali Becel sözlerini şöyle sürdürdü;

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla şehrimizde bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. ’Şiddete Sıfır Tolerans’ sloganıyla toplumdaki her türlü şiddeti bitirinceye kadar mücadele etmeyi hedefledik. Şiddetin her türüne karşıyız. Toplumumuz temel birimi olarak aileyi görüyoruz ve ailenin içerisinde anne, baba, çocuklar hepsinin güçlendirildiği güçlü bir aile ve toplumdan yanayız. “

Konuşmaların ardından Vali Becel, Belediye Başkanı Arı ve beraberindeki protokol üyeleri Aile Danışma Merkezi’ni gezerek yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından katılımcılar Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan kısa filmi izledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra başkan yardımcıları ve belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerin yer aldığı film izleyicilerin beğenisini topladı.

Program sonunda protokol üyeleri kadınlarla birlikte Paşakonağı önünde hep birlikte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla gökyüzüne turuncu uçan balon bıraktı.