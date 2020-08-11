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Nevşehir Belediyesi 50 Çocuğu Sünnet Ettiriyor
Maddi durumu olmayan ve kimsesiz çocukların sünnetlerini ücretsiz olarak gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, bu yıl da 50 çocuğu sünnet ettirecek.
Nevşehir 11.08.2020, 08:53
Nevşehir Belediyesi’nin Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 2'.si gerçekleştirilecek olan Sünnet Şöleni, 20 Ağustos’ta yapılacak.
Nevşehir Belediyesi, tespit edilen çocukların sünnetlerini 17 Ağustos 2020 tarihine kadar gerçekleştirecek.
20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek olan şölen öncesinde tüm çocukların sünnet kıyafetlerini de karşılayacak olan Nevşehir Belediyesi, çocuklar için muhteşem bir şölen düzenleyecek.