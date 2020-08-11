Nevşehir Belediyesi 50 Çocuğu Sünnet Ettiriyor

Nevşehir Belediyesi’nin Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 2'.si gerçekleştirilecek olan Sünnet Şöleni, 20 Ağustos’ta yapılacak.

Şölen öncesinde çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler 11 Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa’ya şahsen başvurarak veya 0384 2134936 no lu telefonu arayarak kayıt yaptırabilecekler.

Nevşehir Belediyesi, tespit edilen çocukların sünnetlerini 17 Ağustos 2020 tarihine kadar gerçekleştirecek.

20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek olan şölen öncesinde tüm çocukların sünnet kıyafetlerini de karşılayacak olan Nevşehir Belediyesi, çocuklar için muhteşem bir şölen düzenleyecek.