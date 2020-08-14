Nevşehir Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirdi
NEVŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ SÜNNET ORGANİZASYONU İLE BU YIL 50 ÇOCUK ERKEKLİĞE İLK ADIMINI ATTI. SÜNNET OLAN ÇOCUKLARI HASTANELERDE EŞİ MELEK ARI İLE BİRLİKTE ZİYARET EDEN NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, ÇOCUKLARININ İLK MÜRÜVVETİNİ YAŞAYAN AİLELERİN HEYECAN VE SEVİNCİNE ORTAK OLDU.
Nevşehir Belediyesi’nin düzenlediği sünnet organizasyonu ile bu yıl 50 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet olan çocukları hastanelerde eşi Melek Arı ile birlikte ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocuklarının ilk mürüvvetini yaşayan ailelerin heyecan ve sevincine ortak oldu.
Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen sünnet şöleni kapsamında, Nevşehir Belediyesi’ne aileleri başvuruda bulunan 50 çocuk sünnet ettirildi. Sabah saatlerinden itibaren Nevşehir’deki Özel Versa ve Özel Kapadokya Hastanelerinde sünnetleri gerçekleştirilen çocukların hastane odaları süslenerek Nevşehir Belediyesi tarafından kendilerine sünnet kıyafetleri alındı. Eşi Melek Arı ile birlikte hastanelerde sünnet olan çocukları ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, aileleri ve yakınlarını tebrik etti.