Nevşehir Belediye Spor yönetiminden ve Futbolculardan 'Evde Kal' Çağrısı

Kırmızı-beyazlı kulübün futbolcuları sosyal medya üzerinden "#EvdeKalnevşehir" başlıklı etiketlerle yaptıkları görüntülü paylaşımlarda, koronavirüsten korunmak için tüm Nevşehirlilere evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak virüsten nasıl korunması gerektiği konusunda mesaj verdi.

Hazırlanan klipte Nevşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Taner Öcal, virüs için alınan önlemlerin korona virüsünden daha güçlü olduğuna dikkat çekerken takım kaptanı Youssef Yeşilmen "Virüsü tedbirleri için yayınladıkları video mesajında “ Tüm dünya ve ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz, sevdiklerimizin yüzünü telefonda görmek son bir kez görmekte daha iyidir, onun için teknolojiyi kullanalım evimizde kalalım mesajını verdi.

Kırmızı beyazlı ekibin başarılı orta saha oyuncusu Oktay Gümüş’ün evde kal mesajında “ Hayatımızda birçok konunun telafisi olabilir ancak insan sağlığının telafisi olmaz sağlığını koru evde kal” dedi.

Nevşehir Belediye Spor yönetim kurulu Başkanı Esat Özaltın ise,“ Değerli Nevşehirliler her şeyin başının sağlık olduğunu kesinlikle aklımızdan çıkarmayalım, daha huzurlu daha sağlıklı yarınlar için geleceğimiz için, evde kal Nevşehir, Evde kal Türkiye” diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da kırmızı beyazlı futbolcuların evde kal Nevşehir videosunda yer alarak Nevşehir halkına ve Türkiye’ye evde kal çağrısı yaptı. Arı videoda “ Koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler sonucunda En kısa sürede aynı aşk ve kararlılıkla kaldığımız yerden devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyor olacağız. O yüzden evinde kal, evde kal Nevşehir” dedi