Nevşehir Belediye Spor Play-Off’a Galibiyetle Başladı

TVF Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele ettiği ilk sezonunda play-off’a yükselmeyi başaran Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Sultan Ligi öncesinde play-off yarı finalinin ilk maçında güçlü rakibi İlbank ile karşılaştı.

Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk setini 25-23 kazanan kırmızı beyazlı ekip, ikinci sette rakibine 20-25 mağlup oldu. Maçta üçüncü seti 25-21 kazanan Nevşehir Belediye Spor, maçın dördüncü setinde 8 farkla geriye düşmesine rağmen son bölümdeki müthiş mücadelesiyle seti 26-24 önde tamamladı. Nevşehir Belediye Spor, maçtan 3-1 galip ayrılarak yarı finale iyi bir başlangıç yaptı.

Play-off’ta İlbank, Sarıyer Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi ile birlikte B Grubunda mücadele eden Nevşehir Belediye Spor, 18 Mart Çarşamba günü Sarıyer Belediyesi ile karşılaşacak.