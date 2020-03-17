Son Dakika
Nevşehir Belediye Spor Play-Off’a Galibiyetle Başladı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig Kadınlar play-off yarı final müsabakasında Nevşehir Belediye Spor, İlbank’ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Nevşehir 17.03.2020, 19:02
TVF Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele ettiği ilk sezonunda play-off’a yükselmeyi başaran Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Sultan Ligi öncesinde play-off yarı finalinin ilk maçında güçlü rakibi İlbank ile karşılaştı.
Play-off’ta İlbank, Sarıyer Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi ile birlikte B Grubunda mücadele eden Nevşehir Belediye Spor, 18 Mart Çarşamba günü Sarıyer Belediyesi ile karşılaşacak.