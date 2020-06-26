Nevşehir Belediye Spor Kaldığı yerden “ 3.Ligler 18 Temmuzda başlıyor”

TFF, corona virüsü pandemisi nedeniyle ara verilen 2. Lig ve 3. Lig'in 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlayacağını açıkladı.

''TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir. Denildi

Türkiye Futbol Federasyonu ”TFF” Yönetim Kurulu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının daha önce açıklandığı gibi 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlayacağını duyurmasının ardından Nevşehir belediye spor kulüp başkanı Esat Özaltın bir açıklama yaptı, “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ) 2’nci Lig ve 3’ncü Lig’de mücadele eden 79 kulübün liglerin oynanmasını istememesine rağmen, kalan 6 müsabakanın daha önce açıklandığı gibi 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlayacağını duyurdu. Yaz döneminde futbol oynamak zor olacak. Futbol ailesi ilk kez bu tablo ile karşı karşıya. Ama yapacak bir şey yok. Devletimiz ve federasyonumuz karar açıkladı, Lig 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlıyor dedi. Nevşehir Belediye Spor kulübü yönetimi olarak Takımımızı daha önce Nevşehir’de toplayarak çalışmalara başlayacaktı ancak Futbol Federasyonu ligleri ikinci kez ertelenmesi kararı ile takımımıza yeniden izin verdik. Takımımıza verdiğimiz iznin akabinde Türkiye Futbol Federasyonu ”TFF” liglerin 18 Temmuzda başlayacağını bildirmesinin ardından. Biz de teknik heyet ve futbolcuları kente davet ettik. 10 Haziran Çarşamba günü kendi tesislerimizde çalışmalara başladık. Çalışmalara başlamadan önce ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu ”TFF” nin belirlediği sağlık protokolüne uygun olarak tesisimizi hazır hale getirdik, .yine Türkiye Futbol Federasyonu ”TFF” nin belirlediği sağlık protokolüne uygun olarak Teknik heyet ve futbolcularımızı ve kulüp çalışanlarının testlerini yaptırdık yapılan COVID-19 test sonucunda vakaya rastlanmadı. (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Teknik patron Taner Öcal ve teknik ekibi nezaretinde hazırlıklarımızı günde çift antrenman yaparak devam ediyoruz. Takımımız kendi tesislerimizde yaklaşık 2 haftalık bir kamp dönemi geçirdi, iki haftalık kamp döneminde yaklaşık 20 ye yakın antrenman yaptı. Yapılan çalışmalarda futbolcu kardeşlerimizin, istekli ve arzulu olmaları beni çok mutlu etti. Yönetim olarak sezon başından bu yana söylemiş olduğumuz gibi Şampiyonluk inancımızı hiç kaybetmedik. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Takım olarak biz hazırız, hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Federasyonun liglerin başlama tarihi 18 Temmuz'a kadar iddialı bir takım olarak sahada olacağız.” diyen Kulüp Başkanı Özaltın Lig’de kalan müsabakaların programını Federasyonun en kısa zamanda duyurmasını beklediğini belirten . Başkan Özaltın “Devletimiz ve federasyonumuz karar açıkladı, 3. Lig 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlıyor dedi bizde alınan bu karara saygı duyarak 18 Temmuzda sahada olacağız” dedi