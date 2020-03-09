Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı Play-Off’a Yükseldi

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubunda 11 galibiyet ve 37 puanla 5’inci sırada bulunan Nevşehir Belediye Spor, 12 galibiyet ve 36 puanla 4’üncü sırada bulunan Berlin Döner Antalyaspor ile Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşılaştı.

Sezonun finali olarak değerlendirilen müsabakayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı’nın yanı sıra MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Bektaş Demir, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve çok sayıda sporsever izledi.

Müsabaka öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, Nevşehir Belediye Spor ve konuk ekip Berlin Döner Antalyaspor takım kaptanları ve oyuncularına gül hediye ederek günlerini kutladı.

Nevşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın marşları ile ve Meterisliler Taraftar Grubunun maç boyunca süren destekleri ile rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, müsabakayı 30-28, 25-20 ve 25-15 setlerle 3-0 kazandı.

Maç boyunca büyük bir heyecan yaşayan Belediye Başkanı Rasim Arı, müsabakanın sona ermesi ile birlikte sahaya inerek takım oyuncuları ile birlikte galibiyeti kutladı.

Meterisliler Taraftar Grubu’nun isteği üzerine kırmızı beyazlı taraftarlara galibiyet üçlüsü çektiren Başkan Arı, takımlarını maç boyunca destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Arı, “Muhteşem bir gün yaşadık. Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Kadınlar Günü’nde rakibini yenerek play-off’a yükseldi. İlk yılımızda bu başarıyı yakaladığımız için çok mutluyuz. Kızlarımızın, hocalarımızın emeklerine, yüreklerine sağlık. Bu maçta, bu şehrin her bir ferdinin birlik ve beraberlik içinde olduğu zaman neler başarabileceğini bir kez daha göstermiş olduk. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sultanlar Ligi yolunda takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah bu şehri söz verdiğimiz gibi hem kültürün, hem sanatın hem de sporun merkezi yapacağız. Umarım bu başarıların devamı gelir” dedi.

Bu arada maç öncesinde Nevşehir Belediyesi tarafından taraftarlara kuru üzüm ikram edildi.