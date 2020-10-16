Nevşehir Belediye Spor Diyarbekir-spor-aş maçına hazırlanıyor

TFF Misli.com 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor, ligin 5. Haftasında Kendi evinde Diyarbekir-spor-as ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip, 1. grupta 9 puanla 1. sırada yer alan rakibi ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesinde hazırlıklarını Teknik Direktör Mert Korkmaz nezaretinde sürdürüyor.

Gazi stadında 18 Ekim Pazar günü saat 14.30 Diyarbekir-spor-aş yi konuk edecek olan Nevşehir Belediye Spor’da, sakatlığı süren, Hamza Küçükköylü, dört Sart kat cezalısı Ramazan Övüç ve Covid-19 testi pozitif çıkan Emrah Bedir ve Burak Taşdemir Antrenmana katılmadı.

Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda oyuncular oldukça hırslı gözlenirken, Teknik Direktör Korkmaz futbolculardan bu maça en iyi şekilde hazırlanmalarını isterken Ofspor aş müsabakasında yapılan hatalardan ders çıkarmalarını istedi

Diyarbekir-spor-aş karşısında galip gelerek Çıkış yakalamak istediklerini belirten Korkmaz, “Hafta sonu Deplasman ’da Ofspor karşısında istemediğimiz bir skor ile 2-1 mağlup olduk. Biz tüm müsabakalarımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ofsor müsabakasında her ne kadar mağlup olsak ta sahada oyuncularımın sergilediği performans gelecek haftalar için bizlere umut verdi. Bu güzel oyunun üzerine koyarak cezalı, sakat ve test sonuçları Pozitif çıkan arkadaşlarımızda aramıza yeniden katılacak arkadaşlarla birlikte bambaşka bir Nevşehir Belediye Spor izlettirmek istiyoruz.” dedi.

Bu arada 18 Ekim Pazar günü saat 14.30 Diyarbekir-spor-aş yi konuk edecek olan Nevşehir Belediye Spor’da, sakatlığı süren, Hamza Küçükköylü, dört Sart kat cezalısı Ramazan Övüç ve Covid-19 testi pozitif çıkan Emrah Bedir ve Burak Taşdemir forma giyemeyecek.

HAKEM TRİYOSU BELİ OLDU

Belediye Spor Diyarbekir-spor-aş maçının Hakem triyosu şu şekilde Doğukan Yıldırım (Orta hakem Hakem) Abdulkadir döner (1. Yardımcı Hakem) Semih Kocaman (2. Yardımcı Hakem) Hamza Pehlivan (Dördüncü Hakem)

MİSLİ.COM CANLI YAYINDA

Bu hafta sonu Pazar günü saat 14:30 da oynanacak olan Nevşehir Belediye Spor Diyarbekir-spor-aş maçı Türkiye 2’inci ve 3’üncü liglerinin isim sponsoru ve maçların yayın hakkı sahibi Misli.com tarafından canlı olarak yayınlanacak