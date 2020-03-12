Nevşehir Belediye Spor ’da çifte mesai

Tff 3.lig 3. Gurupta Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, kendi Tesisleri’nde bugün sabah ve öğleden sonra gerçekleştirdiği iki antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktörümüz Taner Öcal yönetimindeki ilk antrenman saat 10.00’da gerçekleşti, sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan futbolcular; çift kale maçlarla ilk antrenmanı noktaladı.

Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde yapılan günün ikinci antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. İki gurup halinde yapılan ilk çalışmada savunma oyuncuları antrenman yaparken ikinci gurupta ise orta saha ve hücum oyuncuları çalıştı. Kırmızı Beyazlı kulüp, yarın 10.30’da yapacağı antrenman ile Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşma hazırlıklarını sürdürecek. Nar tesislerinde yapılan antrenmana Berke Bıyık ve Hasan Çelik katılmadı.

Nevşehir Belediye Spor ’un akşam yaptığı antrenmanı Belediye spor Yönetim Kurulu Başkanı Esat Özaltın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Ulukuş, Genel sekreter Kadir İnanan, Futbol şube sorumlusu Abdullah Kahveci ve Sportif Direktörlük Soner Şallı izledi

Antrenman sonrası bir açıklama yapan Teknik Direktör Taner Öcal, "oynadığımız futbolumuzu artık puanlarla süslemenin zamanı geldi. İnsanlar bizden umutlarını kesmiş olsalar da ben takımımdan hiçbir zaman umudumu kesmedim" dedi.

Tff 3. Lig 3. Gurupta 28. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Batman Petrolspor müsabakası hazırlıklarına çift antrenman ile devam eden kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Öcal iyi futbolu artık puanlarla süslemelerinin zamanının geldiğini ifade ederken "Muğla deplasmanında istenmedik bir sonuçla mağlup olduk. Taraftarımız o maçımızı dikkate almasınlar Her ne kadar insanlar bizden umutlarını kesmiş olsa da ben hiçbir zaman umudumu kesmedim. Bu takıma güveniyorum Nevşehir Belediye Spor olarak hedefimiz olan play-off ‘a kalacağız " diyerek sözlerine son verdi.