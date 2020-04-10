Son Dakika
Nevşehir Belediye Spor Başkanı Özaltın Polis Teşkilatının 175. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
Nevşehir spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın Emniyet Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 10 Nisan Polis Günü münasebetiyle, Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretinde olan polis teşkilatı için bir kutlama mesajı yayınladı.
Nevşehir 10.04.2020, 13:28
Ülkemizin birliği beraberliğini sağlamak için her türlü terör ve suç örgütlerine karşı büyük bir mücadele veriyorlar. Bu gün vesilesiyle görevleri başında şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnetle anıyorum. Görevi başında olan tüm polis kardeşlerimize kazasız belasız günler diliyorum. 175 yıldır ayakta dimdik duran Emniyet Teşkilatımızın günlerini tebrik ediyorum. " dedi.