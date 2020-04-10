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Nevşehir Belediye Spor Başkanı Özaltın Polis Teşkilatının 175. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Nevşehir spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın Emniyet Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 10 Nisan Polis Günü münasebetiyle, Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretinde olan polis teşkilatı için bir kutlama mesajı yayınladı.

Nevşehir 10.04.2020, 13:28
Nevşehir Belediye Spor Başkanı Özaltın Polis Teşkilatının 175. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
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Nevşehir spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın; "Ülkemizin huzuru, birliği, beraberliği için suçlularla mücadele eden, halkın güven içinde yaşamasını sağlayan emniyet çalışanlarımız Kırsalda, merkezde kısacası her noktada suça karşı mücadele ediyor. Özellikle de son zamanlarda içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerde vatandaşların sağlığı için yoğun mesai harcayan Emniyet Teşkilatımızın personellerine ayrıca Teşekkür ediyoruz. Polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil, suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden çalışmaktadırlar.

Ülkemizin birliği beraberliğini sağlamak için her türlü terör ve suç örgütlerine karşı büyük bir mücadele veriyorlar. Bu gün vesilesiyle görevleri başında şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnetle anıyorum. Görevi başında olan tüm polis kardeşlerimize kazasız belasız günler diliyorum. 175 yıldır ayakta dimdik duran Emniyet Teşkilatımızın günlerini tebrik ediyorum. " dedi.

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