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Nevşehir Belediye Spor 2- Mardin Büyükşehir Başak Spor 3
Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi’nin 16. haftasında kendi evinde Mardin Büyükşehir Başak Spor’a 3-2 mağlup oldu.
Nevşehir 28.01.2020, 17:03
Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Mardin Büyükşehir Başak Spor’u Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda konuk etti.
Hafta içi olmasına rağmen çok sayıda sporseverin de takip ettiği maçta ilk 2 seti 25-22 ve 25-21’lik skorlarla önde kapatan kırmızı beyazlı ekip, 3. sette 19-25, 4. setten ise 18-25 mağlup ayrılarak maçı uzatmaya taşıdı.