Nevşehir Belediye Spor 2- Mardin Büyükşehir Başak Spor 3

Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Mardin Büyükşehir Başak Spor’u Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda konuk etti.

Hafta içi olmasına rağmen çok sayıda sporseverin de takip ettiği maçta ilk 2 seti 25-22 ve 25-21’lik skorlarla önde kapatan kırmızı beyazlı ekip, 3. sette 19-25, 4. setten ise 18-25 mağlup ayrılarak maçı uzatmaya taşıdı.

Müsabakanın uzatma devresinde rakibine karşı 13-15 geriye düşen Nevşehir Belediye Spor maçta 3-2 mağlup oldu.