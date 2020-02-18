Nevşehir Belediye Personelleri Sağlık Taramasından Geçirildi

Nevşehir Belediyesi, iş güvenliği konusundaki eğitimlerini ve uygulamalarını sürdürüyor. Eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal hükümler, işçiler ile işverenlerin karşılıklı yükümlülükleri, iş yerinde iş güvenliği önlemleri ile iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, kişisel koruyucu ekipmanlar gibi bilgiler aktarılan belediye personelleri, sağlık taramasından geçirildi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerçekleştirilen sağlık taramasına, Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde görev yapan tüm memur, sözleşmeli memur ve işçiler katıldı.

Nevşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen taramada personele akciğer grafisi, işitme, solunum, kulak ve kan sayımı testleri yapıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olası meslek hastalıklarının da önlenmesi amacıyla çalışanlara yönelik gerçekleştirilen sağlık taramasının periyodik olarak tekrarlanacağı belirtildi.



