Nevşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Belediyesi Meclis salonunda, Meclis 1. Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında gerçekleştirilen Şubat ayı olağan toplantısına, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli ile AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katıldı.

Açılış ve yoklama ile başlayan meclis toplantısında daha sonra Elazığ ve Malatya’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem, İdlip’te rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz ve Van-Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ sonucu hayatını kaybeden asker ve sivil vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edildi.

Meclis üyelerinden Abdurrahman Gündüz tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından konuşan Meclis 1. Başkan Vekili Ersan Erkut, “Elazığ'daki deprem faciası ve İdlip’te şehit düşen askerlerimizin acıları dinmeden, Van'daki çığ faciasında asker ve sivil vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Birbiri ardına gelen bu üzücü haberler bizi de derinden sarstı. Yaşanan bu üzücü olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağ olsun diyorum. Ayrıca yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.” dedi.

Erkut’un konuşmasının ardından belediye meclisinde, İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hazırlanan NİSSA isimli projenin imzalanması için Belediye Başkanı Rasim Arı’ya yetki verilmesinin oy birliği ile kabul edildiği toplantıda Gelir Tarife Komisyonu Raporu’nun görüşmesi sırasında Belediye Başkanı Rasim Arı’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı kış aylarında su faturalarındaki yüzde 15’lik indirim teklifi oylandı.

Abonelerin faturalarına yansıyacak olan yüzde 15’lik indirim teklifi tüm meclis üyelerinin ‘Evet’ oyu kullanmasıyla oy birliği ile kabul edildi.

Nevşehir Belediye Meclisi’nde alınan bu karar ile birlikte Şubat ve Mart ayında tahakkuk eden su faturalarına yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.