Nevşehir Belediye Başkanı Seçen "Basın, Toplumsal Gelişmede Önemli Bir Güç"

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, basında sansürün kaldırılışının 110. yıldönümü nedeniyle kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Seçen yayımladığı mesajında, Türk basınında sansürün kaldırıldığı tarih olan 24 Temmuz 1908 tarihinin, basında modern anlamda özgürlüklerin başladığı bir sürecin başlangıcını oluşturması anlamında oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen mesajında daha sonra şunları kaydetti: Toplumumuzun sağlıklı temeller üzerinde gelişmesinde de basın artık vazgeçilmez bir güç olarak ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Basının bağımsız bir yapıda bulunduğu ve sansür edilemeyeceği şekliyle simgeleştirdiğimiz basındaki özgürlük anlayışı, hiçbir şekilde medya organ ve çalışanlarının kişisel çıkarları doğrultusunda, farklı kişi veya grupları delilsiz suçlama, töhmet altında bırakma, kişilerin toplum ve aile çevresinde küçük düşürülmesi, toplumdan ayırıcı ve iftira yapıcı nitelikte ortaya konulamayacağının bilinmesinin gerektiğine inanıyorum. Basının özgür bir şekilde yayınlarını sürdürebilmesi, toplum hayatında insanların meydana gelen olaylar konusunda daha bilinçli hale gelmelerinde ciddi bir önem taşımaktadır. Değerli gazeteci arkadaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramlarını kutlar, saygılarımı sunarım”