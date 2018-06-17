Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, Babalar Gününü Kutladı

“BABALARIMIZ, AİLENİN YOL GÖSTERİCİ REHBERİDİR’

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Aile yapısının korunmasında her türlü desteği veren ve tecrübeleriyle her zaman çocukları için bir rehber görevi üstlenen babaların, karşılıksız sevgi, şefkat ve fedakarlık örneği olduğunu belirtti.

Aile bütünlüğünün korunması yönünde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve ailede sevgi saygı ve hoşgörü bağlarının oluşturulmasında büyük bir rol oynayan babaların ailenin temel direği olduğunu mesajında dile getiren Seçen, tüm babaların bu anlamlı günlerini tebrik etti.

Seçen, mesajında şu ifadelere yer verdi. Ailede huzurun ve mutluluğunun devamlılığı yönünde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve ömrünü bizler için vakfeden babalarımız, yüreklerinde taşıdıkları sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüyü evlatlarından hiçbir zaman esirgemezler. Babalara hak ettikleri değeri vermeli ve onlara karşı saygıda asla kusur etmememiz gerekir. Acılı günlerimizde üzülen, sevinçlerimizi birlikte paylaşan ve bizleri mutlu gördükçe daha da bahtiyar olan babalarımıza, bizler için ne kadar değerli olduklarını, hayatımızın her evresinde kendilerine göstermeliyiz. Çocukları için hayatın her anında her türlü fedakârlıkta bulunan babalarımız, tecrübeleriyle her zaman bir rehber olmaktadır. Varlıklarıyla ailesine güç veren şefkat ve merhamet abideleri babalarımızı, sadece yılın bir günü değil, hayatımızın her anında anmak, onlara sevgimizi göstermek çok doğru olacaktır. Bu vesile ile tüm babaların Babalar Günü’nü kutlar, selam ve saygılarımı sunarım.”