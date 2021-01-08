Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Açıklama

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirmek ve 2021 yılı projelerini açıklamak üzere bugün bir basın toplantısı düzenlediğini söyledi.

Toplantıda bir gazeteci tarafından geçtiğimiz günlerde Kayseri Valiliği tarafından Nevşehir’de düzenlenen Erciyes ve Kapadokya Turizmi İşbirliği Toplantısı’na kendisinin davet edilmemesi hakkında sorular bir soruya samimiyetle cevap verdiğini kaydeden Arı: “Sorulan soru üzerine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile aramızda geçen bir diyaloğu gazeteci arkadaşlarımızla paylaştım. Burada ‘Bir ara Kayseri Kapadokya’nın merkezi şeklinde söylemler oldu ve bu sırada İstanbul’daydım. Dost meclisinde Memduh başkana; ‘Memduh ağabey bak canımı sıkma. Eğer bir defa daha Kayseri Kapadokya’nın merkezi dersen Erciyes’i elinden alırım’ dedim. Bu sözlerim maalesef bazı basın yayın organlarındaki çarpıtılan ifadelerden dolayı yanlış anlaşıldı. Bunlar bir dost ortamında espri mahiyetinde iki komşu ve kardeş belediye başkanı arasında geçen bir diyalog. Bu sözler üzerinden Anadolu’nun iki güzide komşu kentini karşı karşıya getirmek ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermek son derece üzücü. Kayseri ve Nevşehir kardeş şehirler. Memduh Büyükkılıç başkanım benim ağabeyim Kayserililer ise benim kardeşimdir. Tüm Kayserili hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.