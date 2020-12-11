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Nevşehir Belediye Başkanı Arı’ya silahlı saldırı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya Aksaray yolunda silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Nevşehir 11.12.2020, 08:55 11.12.2020, 09:02
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı dün akşam saatlerinde Aksaray’ın merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı sonrasında tüfekle yapılan saldırıda saçmalar makam aracına isabet ederken Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya yapılan bu saldırı sonrasında Aksaray Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.