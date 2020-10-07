Nevşehir Barosunda seçimli genel kurulda ertelendi

NEVŞEHİR(MHA) İki dönemdir Av. Necmi Öncül ve beraberindeki yönetim kurulunun yürüttüğü Nevşehir Barosunda seçimli genel kurul 03 Ekim Cumartesi günü Adliye konferans salonunda yapılacaktı.

Genel kurulda beklenen çoğunluk sağlanmaması halinde ise seçim genel kurulun 10 Ekim tarihinde yapılması kararlaştırılmıştı.

Baro başkanlığının faaliyet ve hesap raporları genel kurula okunması ve ibraza sunulmasının ardından baro giriş aidatı ve yıllık baro aidatlarının da belirleneceği genel kurul toplantısı Nevşehir Valiliğinin il genelinde sivil toplum kuruluşlarının genel kurullarının salgın tedbirleri kapsamında iki ay ertelenmesi kararıyla birlikte Aralık ayında ancak yapılabileceği bildirildi.