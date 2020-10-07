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Nevşehir Barosunda seçimli genel kurulda ertelendi
Nevşehir 07.10.2020, 11:48
NEVŞEHİR(MHA) İki dönemdir Av. Necmi Öncül ve beraberindeki yönetim kurulunun yürüttüğü Nevşehir Barosunda seçimli genel kurul 03 Ekim Cumartesi günü Adliye konferans salonunda yapılacaktı.
Baro başkanlığının faaliyet ve hesap raporları genel kurula okunması ve ibraza sunulmasının ardından baro giriş aidatı ve yıllık baro aidatlarının da belirleneceği genel kurul toplantısı Nevşehir Valiliğinin il genelinde sivil toplum kuruluşlarının genel kurullarının salgın tedbirleri kapsamında iki ay ertelenmesi kararıyla birlikte Aralık ayında ancak yapılabileceği bildirildi.