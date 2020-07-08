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Nevşehir Bahçeşehir Koleji, Rektör Aktekin’i Makamında Ziyaret Etti
Nevşehir Bahçeşehir Koleji, NEVÜ Rektörlüğüne asaleten atanan Rektör Aktekin’i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.
Nevşehir 08.07.2020, 16:14
Nazik ziyaretlerinden dolayı Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer’e teşekkürlerini ifade eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise, üniversitenin ve şehrin gelişimine yönelik her türlü ortak proje ve çalışmalara Uluer Şirketler Grubu bünyesinde faaliyetlerine devam eden Nevşehir Bahçeşehir Koleji ile hareket edebileceklerini ifade etti.