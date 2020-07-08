Nevşehir Bahçeşehir Koleji, Rektör Aktekin’i Makamında Ziyaret Etti

Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer ve Bahçeşehir Koleji Nevşehir kampüsü idari personellerinden oluşan heyet ziyaretlerinde, NEVÜ Rektörlüğüne asaleten atanan Rektör Aktekin’e görevlerinin tekrar hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalar diledi.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer’e teşekkürlerini ifade eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise, üniversitenin ve şehrin gelişimine yönelik her türlü ortak proje ve çalışmalara Uluer Şirketler Grubu bünyesinde faaliyetlerine devam eden Nevşehir Bahçeşehir Koleji ile hareket edebileceklerini ifade etti.