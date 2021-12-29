Nevsehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç'ten Yeni Yıl Mesajı Var

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüs Müdürü Güvenç yaptığı açıklamada: "Yeni bir yıl var önümüzde, 2022 yılına girmek üzere olduğumuz şu günlerde tüm dileklerinizi gerçekleştirebileceğiniz gücü kendinizde bulmanızı dilerim.

Neredeyse 2 yıldır tüm dünya olarak "sağlığın" ne kadar önemli olduğunu anladık. Umarım 2022 yılı tüm dünyaya ve ülkemize önce sağlıkla sonra huzurla gelir.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak 2022 yılında en önemli hedefimiz, yaşadığımız bu güzel şehre iyi hizmetler getirmek, şehrin evlatlarını başarılı bir şekilde yetiştirmektir. Okul olarak şehre yepyeni bir vizyon getirmek de en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu vesile ile herkesin yeni yılını kutluyorum ve sağlıklı günler diliyorum." dedi.