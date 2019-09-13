Nevşehir Anadolu Lisesi’nde Anlamlı Program

Etkinliğe katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Bizim için kıymetli bayrağın, ezanın, istikbalin, vatanın, nimetin değerini milli ve manevi değerlerin önemini evlatlarımıza aktaramıyor isek bunun vebali ve sorumluluğu anne babaların, öğretmenlerin yani biz büyüklerindir. Biz nimete karşı şükretmeyi, nimeti yerde gördüğümüzde üç defa öpüp başımızın üzerine koyan bir kültürün evlatlarıyız.” dedi.

İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerinin lise birinci sınıfa başlayan öğrencileri karşılamak için onlara simit atması ve beraberinde gelen tepkiler sonrasında Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Belediyespor taraftarlar grubu Meterisliler işbirliği ile Nevşehir Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencileri okula yeni başlayan arkadaşlarına simit ikramında bulundu. Anadolu Lisesi’nde düzenlenen program ilk olarak Okul Müdürü Rüstem Acar’ın konuşması ile başlarken Acar, burada yaptığı konuşmada, “Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya aynı zamanda Nevşehir Belediyespor taraftarlar derneği olan Meterislilere bu değerleri hatırlattığı için teşekkür ediyoruz. Biz diyoruz ki simit nimettir, nimet olduğu gibi insanidir, vicdanidir, ahlakidir ve İslamidir” diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da, Türk toplumu olarak nimete karşı şükretmeyi bilen bir kültürün evlatları olduklarını söyledi. Arı, “Nevşehir Anadolu Lisesi gerçekten şehrimizin köklü liselerinden, değerli liselerinden ve ülkemizin farklı kademelerinde iyi noktalara mezunlarının geldiği bir lisedir. İlk geldiğimiz günden beri özellikle hassasiyet gösterdiğim, önem verdiğim bir lise. Böyle bir lisede hem Muharrem ayı vesilesiyle aşure günü hem de Nevşehir Belediyespor taraftar gurubumuz Meterisliler’in organizasyonu ve Nevşehir Belediyemizin katkılarıyla ‘Nimete Şükür Günü’ düzenledik. Gerçekten duygulandım, gerçekten çok gururlandım, duygusal bir ortam oldu. Çünkü biz nimete, milli manevi değerlere saygılı olan bir toplumuz. Nevşehir’in her bir ferdi nimetine şükretmeyi bilen milli ve manevi değerlerine saygılı son derece saygılı insanlardır. Bu şehrin evlatları olarak bugün bir daha gurur duydum. Bugün okula yeni başlayan kardeşlerimize simit ikram ettik, nimete şükrettik” şeklinde konuştu.

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Ersan Erkut, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Meterisliler Taraftar Gurubu Başkanı Mustafa Şekerli, Anadolu Lisesi yöneticileri, okul öğretmenleri ve öğrenciler hazır bulunduğu etkinlikte daha sonra Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Anadolu Lisesi’nin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, okula yeni başlayan arkadaşlarına simit ve aşure ikramında bulundular.