NEMS Restoran Kafe hizmete açıldı

Nissara AVM’de hizmet vermekte olan Kocatepe Kahve evi yeni ismi olan NEMS Restoran kafe olarak hizmet vermeye başladı. Mustafa Çiçekli yönetimindeki Kocatepe Kahve evi yeni normalleşme ile birlikte NEMS restoran kafe olarak hizmet verecek. Kafe ve restoranların kapalı olduğu zaman diliminde yenilenen iç dekoru, güler yüzlü personelleri ile koronavirüs ile mücadele kapsamında hizmet verevek olan NEMS restoran kafe Nevşehir’in vazgeçilmez mekanlarının başında olacak.

NEMS Restoran Kafe İşletmecisi Mustafa Çiçekli, “ Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreci ile birlikte daha önce Kocatepe Kahve evi olarak hizmet vermiş olduğumuz işletmemiz NEMS Restoran ve kafe olarak hizmet verecek. Yenilenen iç dekorunun yanı sıra nezih bir ortamda aileniz, arkadaşlarınız ile birlikte sizleri NEMS restoran ve kafemize bekliyoruz” dedi.