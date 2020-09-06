Nar Yolu Sokak’ta Sıcak Asfalt Konforu

Nevşehir’in altyapı ve ulaşım konusunda yaşayacağı sorunların önüne geçmek amacıyla yoğun gayret gösteren Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Meteris Meydanı ile Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı çevre yolu alt geçidi arasındaki Nar Yolu Sokak’ta altyapı yenileme, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarını bitirdi.

Çalışmalar kapsamında sokağın 700 metre uzunluğundaki kanalizasyon ve bin 250 metre içme suyu hattı baştan aşağı yenilendi.

Çok sayıda konutun bulunduğu sokakta içme suyu hattında uzun yıllardır kullanılan eski pik demir ve asbestli çimento borular yerine basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşenirken ilk kez yağmur suyu hattı imalatı da gerçekleştirildi.

Sağanak yağışlarda oluşabilecek su baskınlarına karşı yaklaşık 850 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenen Nar Yolu Sokak böylelikle sağlam bir altyapıya kavuşturuldu.

Altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi ile birlikte de şehir içi ulaşımda büyük öneme sahip olan Nar Yolu Sokak’ta araç sürücüleri için konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.

Cadde üzerindeki yaya kaldırımları da yenilenen sokakta önümüzdeki günlerde de yol çizgi çalışması yapılacak.

Nevşehir’de bu yılın ilk çeyreğinde başlattıkları altyapı hamlesini büyük bir hızla sürdürdüklerini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı, altyapısı tamamlanan bölgelerde hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Arı: “Vatandaşlarımız bizlere inanıp güvendiler ve bizlerde altyapı gibi zor bir işe soyunduk. Şükürler olsun ki, kısa sürede şehrin önemli bir bölümünde altyapı ve beraberinde asfalt çalışmalarımızı bitirdik.” dedi.

Son olarak Nar Yolu Sokağında modern bir alt ve üst yapıya kavuşturulduğunu kaydeden Arı, “Verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve bunları da tüm vatandaşlarımızla beraber, hep birlikte başarıyoruz. Şehrimize yatırım yapmaya, güzellikler getirmeye, gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha güvenli ve konforlu bir hale gelen yolumuzu hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.” diye konuştu.