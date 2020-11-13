Mustafapaşa'da lale üretimi başladı

NEVŞEHİR(MHA) Konuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, "Üreticilerin alternatif üretimlere yönlendirilerek üretici gelirlerinin artırılması ve ilimize katma değer sağlamasına yönelik olarak kurumumuzca projeler uygulanmaktadır. Bu kapsamda ilimizin tarımsal, turizm ve kültürel potansiyeline uygun olarak hazırlanan Lale Üretimini Geliştirme projesi Sayın Valimiz İnci Sezer Becel'in teşvikleriyle ve İl özel İdaresi kaynaklarıyla Ürgüp İlçesi Mustafapaşa köyünde 25 bin adet lale soğanının dikimiyle başlatılmıştır" dedi.

Lale çiçeğinin, çağlar boyunca duyguların anlatılmasında en güzel sembol, yaşamın zorluklarını ve streslerini törpüleyen bir araç olarak günlük yaşama girdiğini belirten Yılmaz, Osmanlı Döneminde inşa edilmiş kervansarayı bünyesinde barındıran, her taşında tarihi eserleri bulunan Mustafa Paşa köyünün proje ile tarihi bağlarını canlandırarak Lale Bahçeleri ile de anılacağını ifade etti.