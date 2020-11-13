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Mustafapaşa'da lale üretimi başladı
Nevşehir'de lale üretimini geliştirme projesi Ürgüp Mustafapaşa köyünde 25 bin adet Lale Soğanının dikilmesiyle başladı.
Nevşehir 13.11.2020, 15:58 13.11.2020, 16:03
Lale çiçeğinin, çağlar boyunca duyguların anlatılmasında en güzel sembol, yaşamın zorluklarını ve streslerini törpüleyen bir araç olarak günlük yaşama girdiğini belirten Yılmaz, Osmanlı Döneminde inşa edilmiş kervansarayı bünyesinde barındıran, her taşında tarihi eserleri bulunan Mustafa Paşa köyünün proje ile tarihi bağlarını canlandırarak Lale Bahçeleri ile de anılacağını ifade etti.