Mustafa Çalışkan İlkokulu Erasmus Projesi Gereği İtalya’yı Ziyaret Etti

Nevşehir Merkez Mustafa Çalışkan İlkokulu’nun ''Mathematics With Games and Fun In All Europe'' adlı Erasmus+ projesi kapsamında 4 öğrenci ve 3 öğretmen ile İtalya hareketliliği gerçekleştirildi. Projeden sorumlu İngilizce Öğretmeni Fitnat Tavacı tarafından hazırlanan ve kabul edilen ‘‘Tüm Avrupa’da Oyunlarla Eğlenceli Matematik’’ konulu, AB Erasmus+ Programı Stratejik Okul Ortaklıkları (KA229) alanında İtalya, Polonya, Romanya, Litvanya ve Hırvatistan ortaklı projenin ikinci hareketliliği 26-30 Ocak 2020 tarihlerinde İtalya’nın Sicilya adasında bulunan Tremestieri şehrinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında eğlenceli matematik oyunları, sergiler, kısa filmler, üniversite ziyaretleri ile öğrencilerin matematik dersine ilgi ve motivasyonları arttırılacaktır. İlkokul çağındaki 9-11 yaş grubu için hazırlanan projedeki nihai hedef, pisa sınavlarında ortak ülkelerin matematik dersindeki başarı oranını arttırmaktır. Aynı zamanda proje süresince öğrenciler uluslararası boyutta kültürlerarası etkileşim ve farkındalık kazanıp, Avrupa Birliği'nin çok dilli ve çok kültürlü yapısı hakkında fikir sahibi olacaklardır. Bu konuda Mustafa Çalışkan İlkokulu Müdürü Mehmet HAMEŞ ‘‘Okulumuz adına büyük önem verdiğimiz Uluslararası Projeler kapsamında okulumuzda yürütülen Erasmus+ projemiz; ülkemizi, ilimizi ve okulumuzu yurtiçi ve yurtdışında temsil ederek tanıtımlarına katkı sağlayacaktır. Okulumuz 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında da proje tabanlı eğitimi hayata geçirerek başarılarına devam edecektir. Projede emeği geçen İngilizce Öğretmeni Proje Koordinatörü Fitnat TAVACI’ya teşekkür eder, başarılar dilerim.’’ diyerek düşüncelerini dile getirdi.

İtalya’da gerçekleştirilen projenin 2. toplantısına Polonya, Litvanya, Hırvatistan, Türkiye ve Romanya'dan katılan öğrenciler proje aktivitelerini yaparken birlikte zaman geçirme şansı da yakaladılar. 5 farklı ülkeden yeni arkadaşlar edindiler, yabancı dil yeteneklerini geliştirdiler ve farklı kültürleri tanıma fırsatı buldular. 5 ülkeden 32 öğretmen ve öğrenciye okulun, ilin ve bölgenin tanıtımları yapıldı ve yöresel lezzetler ikram edildi. 4 oturumda 5 ülkeden gelen öğrenciler için eğlenceli matematik oyunları atölye çalışmaları yapıldı ve örnek matematik atölyesi gözlemlemek için üniversite ziyareti yapıldı.

Toplantı programı kapsamında üniversite ve belediye ziyaretleri, proje koordinasyon toplantısı yapıldı. Projenin sosyal ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde Tremestieri şehri ve çevresi, sanat galerisi, kale, hisar ve müze gezileri düzenlendi. Hareketliliğin son gününde katılımcılara sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi. Projenin bir sonraki toplantısı 31 Mart-04 Nisan 2020 tarihinde Hırvatistan’ın Barilovic kentinde gerçekleştirilecektir. Ardından 24-28 Mayıs 2020’de Polonya/Stanin, 15-19 Kasım 2020’de Litvanya/Gargzdai ve 24-28 Ocak 2021’de Romanya/Braila’da proje toplantıları ve ziyaretleri devam edecektir.

Haber Merkezimiz olarak Nevşehir Mustafa Çalışkan İlkokulu Müdürü, Öğretmenleri ve Öğrencilerini kutluyoruz.