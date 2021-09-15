MÜSİAD Azerbaycan Başkan Yardımcısı Cabirli, Belediye Başkanı Savran’ı Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, MÜSİAD Azerbaycan Başkan Yardımcısı ve Global Komite Başkanı Reşat Cabirli ve beraberindeki MÜSİAD Azerbaycan Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İlişkiler Başkanı Nevşehirli iş insanı Hüseyin Yapar’ı başkanlık makamında konuk etti.

Nevşehir Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyeleri Ünal Kalfaoğlu ve Coşkun Kırtıl’ın da katıldığı ziyarette MÜSİAD Azerbaycan Başkan Yardımcısı Cabirli, Nevşehir’de bulunan Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Anıtı’nın yapımından duydukları mutluluğu dile getirerek Azerbaycan halkı ve iş insanları adına Belediye Başkanı Savran’a teşekkür etti.

Türkiye’nin en önemli kültür ve turizm şehirlerinden biri olan Nevşehir’de yapılan anıtın Azerbaycan medyasında da geniş yer bulduğunu belirten Cabirli, Nevşehir ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını ticaret ve turizm alanında da geliştirmek istediklerini ve bunla ilgili olarak Nevşehirli yöneticiler ve iş insanları ile temaslarda bulunacaklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Belediye Başkanı Savran ise, Azerbaycanlı iş insanlarını yatırım için Nevşehir’e davet ederek, Azerbaycan ile ticaret ve turizm alanındaki ilişkilerin güçlenmesi adına Nevşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Savran, “Türkiye ve Azerbaycan geçmişi, kültürü, dili, dini bir iki kardeş ülkedir. Biz iki ayrı devlet olsak da aynı milletin evlatlarıyız, bunun için her fırsatta ‘Biz iki devlet, tek milletiz’ dedik ve diyoruz. İki ülkenin dostluğunun ve kardeşliğinin sembolü olarak ta şehrimize böyle bir anıt yaptık. Bizler bu kapsamda Azerbaycanlı iş insanları şehrimizde ağırlamaktan, onların ülkemizde ve bölgemizde yatırım yapmasından büyük mutluluk duyarız. “ dedi.

Başkan Savran daha sonra konukları ile birlikte Şifa Köprülü Kavşağında bulunan Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Anıtı’nı gezdi.