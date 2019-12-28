Miniklerin Tiyatro Keyfi

Kitap olarak da basılan ve bir bölümü ilköğretim Türkçe dersi kitaplarında 'örnek metin' olarak okutulan Tiyatro Yeniden’in ödüllü ‘Benim Güzel Pabuçlarım’ adlı oyunu Nevşehir’de çocuklarla buluştu.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın çocuklara hediyesi olan Dersu Yavuz Altun'un yazıp yönettiği tek perdelik müzikli çocuk oyunu ücretsiz olarak Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.

Renkli, eğlendirici, müzikli palyaço şovlarıyla ve şarkılarla görsel bir şölene dönüşen ve Çağlar Tüfekçi, Öze Solak Altun, Emre Işındağ, Şebnem Mazak Dirikolu, Bertan Dirikolu ve Tara Haçikoğlu’nun rol aldığı oyuna büyük ilgi gösteren çocuklar, oyun sonunda sevilen kahramanlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu arada Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir’de, aileleri ile birlikte tiyatroyu izlemek üzere Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne gelen çocukların mutluluklarına ortak oldu.