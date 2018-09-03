Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Öğretmenleri Yalnız Bırakmadı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlayıp uygulamak amacıyla Öğretmenlerin 2018 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı hazırlanmıştır.

Bu kapsamda programın açılış gününde İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR Damat İbrahim Paşa Ortaokulu ve Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu’nda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK’un Mesleki Çalışma Programı açılış konuşması canlı yayınını öğretmenlerle birlikte takip etti.

Milli Eğitim Müdürümüz Murat DEMİR 2017-2018 eğitim-öğretim yılındaki çalışmaları ve gayretlerinden dolayı okul müdürlerine teşekkür ederek, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.