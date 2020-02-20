Milletvekili Sarıaslan: "Tedaş, Medaş Görevini İhmal Ediyor"

FARUK SARIASLAN (Nevşehir) - Teşekkür ederim Başkanım.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği madde 60 uyarınca "Tüm yüksek gerilim tesislerinde en az bir teknik işlerden sorumlu elektrik mühendisi bulunmalıdır." denilmektedir. Ancak ilimiz Nevşehir genelinde yaklaşık 7 bin trafo tesisi bulunmakta olup bu trafo tesislerinin 1.200 tanesi dağıtım şirketi sorumluluğunda, geriye kalan kısım ise özel trafo tesislerindedir. Elektrik mühendisleri odasından çıkan yüksek gerilim işletme sorumluluğu tescil belgesi sayısı 2020 yılı itibarıyla 57 adettir. TEDAŞ, MEDAŞ gibi resmî kurum ve tescillerin görev ihmali yaptığı görülmektedir. Uygulamada denetleme olmadığı için trafo tesisleri güvensiz bir şekilde kullanılmaktadır. Bu durum ilimiz genelinde yerel elektrik kesintilerine, tarım arazilerinde yangınlara, elektrikte kazalara ve hatta ölümle sonuçlanan vakalara neden olmaktadır. Enerji Bakanlığını bu konuyla ilgili göreve davet ediyorum.

Teşekkür ederim.