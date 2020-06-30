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Milletvekili Menekşe’den Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyareti
AK PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU ÜYESİ YÜCEL MENEKŞE, NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN’İ ZİYARET ETTİ.
Nevşehir 30.06.2020, 08:48
AK Parti Nevşehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Üyesi Yücel Menekşe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Aktekin ise, şehrin en güzide kurumları arasında yer alan NEVÜ’nün gelişimi için bugüne kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.