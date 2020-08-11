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Milletvekili Açıkgöz Gülşehir’deydi
AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, Meclisin tatile girmesiyle ilçe ve belde ziyaretlerini yoğunlaştırdı.
Nevşehir 11.08.2020, 15:30
NEVŞEHİR(MHA) Ziyaretlerine Gülşehir den başlayan Açıkgöz, Belediye Başkanı Fatih Çiftci ve partililer birlikte vatandaşlarla sohbet etti.
Açıkgöz; "Her zaman halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Fırsat buldukça da ilçelerimizi, belde ve köylerimizi de ziyaret ederek gerek teşkilat mensupları ve gerekse vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.