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Milletvekili Açıkgöz Gülşehir’deydi

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, Meclisin tatile girmesiyle ilçe ve belde ziyaretlerini yoğunlaştırdı.

Nevşehir 11.08.2020, 15:30
Milletvekili Açıkgöz Gülşehir’deydi
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NEVŞEHİR(MHA) Ziyaretlerine Gülşehir den başlayan Açıkgöz, Belediye Başkanı Fatih Çiftci ve partililer birlikte vatandaşlarla sohbet etti.  

Açıkgöz ‘’Fatih Çiftci Başkanımızın ve AK kadrolarımızın çalışmalarıyla çehresi değişmeye başlayan, daha da güzelleşen Gülşehir’imizi konuştuk. Bizler çalışacağız Sevdamız Nevşehir kazanmaya devam edecek." dedi.  

Açıkgöz; "Her zaman halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Fırsat buldukça da ilçelerimizi, belde ve köylerimizi de ziyaret ederek gerek teşkilat mensupları ve gerekse vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu. 

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