Millet Kıraathanesi 5 Kasım Pazartesi Günü Hizmete Açılıyor

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke genelinde yaygınlaşması yönünde talimatları gereği Nevşehir Belediyesi tarafından Avanos-Ürgüp Köprülü Kavşağı’nın hemen yanı başında ahşap kaplamalı Millet Kıraathanesi oluşturuldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine İki katlı olarak dizayn edilen ve 450 metrekarelik bir kullanım alanına sahip Millet Kıraathanesinin birinci katında sohbet alanlarının oluşturulduğunu söyledi.

Gençlerin ve vatandaşların araştırma ve incelemelerini internet üzerinden ücretsiz olarak yapmalarını sağlamak amacıyla da 12 bilgisayardan oluşan alanın oluşturulduğunu belirten Seçen, her yaş grubundan vatandaşların masatenisi ve satranç oynamaları için de masalarının da oluşturulduğunu ifade etti.

Seçen, Millet Kıraathanesinin 2. Katında yüzlerce kitaptan oluşan kütüphane ve okuma salonu olarak düzenlendiğini dile getirerek, Millet Kıraathanesinde halka ücretsiz ikramlarda da bulunacaklarını söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen Millet Kıraathanesi’nin 5 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 15.30’da , AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da katılacağı tören ile hizmete kazandırılacağını belirterek, tüm vatandaşları açılış törenine davet etti.