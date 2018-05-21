MHP’nin hedefi ne olacak?

Mehmet Varol, Sait Yüksel ve Fazlı Koç üçlüsünü bu dönemde aday gösteren Milliyetçi Hareket Partisinde hedefin yine Varol’u bir kez daha meclise göndermek mi, yoksa daha fazlası mı olacak?.

Önümüzdeki günlerde muhtemelen bir aday tanıtım toplantısı ile basının önüne geçmesi beklenen Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya ve Milletvekili adaylarının bu konuda da önemli değerlendirmelerde bulunmaları da bekleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisinde hatırlanacağı üzere Mehmet Varol’un kısa dönem vekilliği öncesinde en son İsmail Çevik ve Mükremin Taşkın parti açısından önemli bir başarıya imza atarak iki vekil birden meclise gidebilmeyi başarmıştı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)