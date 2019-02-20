MHP Nevşehir İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adayları belli oldu

MHP’nin Nevşehir Belediyesi Meclis üyesi adayları şunlar:
1 ÜNAL KALFAOĞLU-İnşaat Müh.
2 HASAN DAĞASLAN-Esnaf
3 ADNAN DOĞU-Esnaf
4 COŞKUN KIRTIL-Turizmci / Otelci
5 SELÇUK TEKELİ-Avukat
6 TÜLAY CEVİZ-Emekli
7 GÜRBÜZ PINARBAŞI-İş Adamı / Sanayici
8 ÖZER HASAN DURU-Avukat
9 YAVUZ AKKUŞ-Esnaf
10 KADİR MUMYAKAN-Esnaf
11 BAYRAM ŞAHİN-Mali Müşavir
12 YAHYA LEBLEBİCİ-PAZARLAMA
13 HACI ÖMER AVCI Esnaf
14 FİGEN ARIKAN-Ev Kadını
15 MEHMET DİNÇ-Esnaf
16 NEŞE ESEN-Ev Kadını
17 ESİN AFŞAR-Esnaf
18 HİKMET ALTUNOK-Emekli
19 CENGİZ AKAT-PAZARLAMA
20 MUSA ŞEVİK-Esnaf
21 FATİH AKAR-Esnaf
22 FAZLI ÖZTÜRK-Muhasebeci
23 İBRAHİM AKKOÇ-İşçi
24 OĞUZ TÜRKER-Muhasebeci
25 MEHMET BOYACI-Esnaf
26 OĞUZHAN PUHURCUOĞLU-Pilot
27 SAMET BATTAL-Esnaf
28 AYHAN ŞİMŞEK-Esnaf
İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ
1 HAYDAR ÇİFTCİ Esnaf
2 SONER ERKAN DÜNDAR Esnaf
3 MEHMET ALİ SAVAŞ EZİLMEZ PAZARLAMA
4 ALİ KOCATÜRK İşletmeci
5 GÜLCAN DEMİR Emekli