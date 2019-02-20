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MHP Nevşehir İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adayları belli oldu

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde MHP’nin belediye meclis üyesi adayları belli oldu.

MHP Nevşehir İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adayları belli oldu
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MHP’nin Nevşehir Belediyesi Meclis üyesi adayları şunlar:

1 ÜNAL KALFAOĞLU-İnşaat Müh.
2 HASAN DAĞASLAN-Esnaf
3 ADNAN DOĞU-Esnaf
4 COŞKUN KIRTIL-Turizmci / Otelci
5 SELÇUK TEKELİ-Avukat
6 TÜLAY CEVİZ-Emekli
7 GÜRBÜZ PINARBAŞI-İş Adamı / Sanayici
8 ÖZER HASAN DURU-Avukat
9 YAVUZ AKKUŞ-Esnaf
10 KADİR MUMYAKAN-Esnaf
11 BAYRAM ŞAHİN-Mali Müşavir
12 YAHYA LEBLEBİCİ-PAZARLAMA
13 HACI ÖMER AVCI Esnaf
14 FİGEN ARIKAN-Ev Kadını
15 MEHMET DİNÇ-Esnaf
16 NEŞE ESEN-Ev Kadını
17 ESİN AFŞAR-Esnaf
18 HİKMET ALTUNOK-Emekli
19 CENGİZ AKAT-PAZARLAMA
20 MUSA ŞEVİK-Esnaf
21 FATİH AKAR-Esnaf
22 FAZLI ÖZTÜRK-Muhasebeci
23 İBRAHİM AKKOÇ-İşçi
24 OĞUZ TÜRKER-Muhasebeci
25 MEHMET BOYACI-Esnaf
26 OĞUZHAN PUHURCUOĞLU-Pilot
27 SAMET BATTAL-Esnaf
28 AYHAN ŞİMŞEK-Esnaf

İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ

1    HAYDAR    ÇİFTCİ    Esnaf
2    SONER ERKAN    DÜNDAR    Esnaf
3    MEHMET ALİ SAVAŞ    EZİLMEZ    PAZARLAMA
4    ALİ    KOCATÜRK    İşletmeci
5    GÜLCAN    DEMİR    Emekli

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