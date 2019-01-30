MHP Nevşehir Başkan Adayı Kılıç'dan Ticaret Borsası'na ziyaret

MHP İl Başkanı İlhan Kaya’nın yanı sıra, MHP MYK üyesi Mehmet Varol ,Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, İl Genel Meclisi Üyesi Haydar Çiftçi, İl, merkez ilçe, kadın kolları yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyarette MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, NTB Başkanı İbrahim Salaş'a kabulü için teşekkür etti.

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Seçen'in yer aldığı Ticaret Borsası binasında gerçekleşen ziyarette konuşan MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. dr. Filiz Kılıç; “Nevşehir'de yaşayan ve bu şehrin sorunlarını bilen biri olarak, gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlattı ve Nevşehir Ticaret Borsası’nın taleplerini ve önerilerini dinledi.

Çevre, sağlık, alt yapı, atık değerlendirme enerji projeleri, kültürel çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri, Eğitim, Turizm, organize sanayi bölgesi’ nin geliştirilmesi ve genişletilmesi gibi çözüm odaklı belediyecilik anlayışını getireceklerini dile getiren Kılıç, Ticaret Borsası’nın planlanan ve hayata geçirilen projeleri hakkındaki pozitif düşüncelerini Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’ a ileterek çalışmalarında başarılar diledi”.

Yapılan ziyaretten dolayı teşekkür eden ve çalışmaları hakkında bilgi veren Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ta; Ticaret Borsası olarak burada tek kaide var Nevşehir sevdalısıyız. Nevşehir’imize hizmet ediyoruz, bizler sadece kurumsal olarak değil bireyler olarak ta elinden gelen şeyin fazlasını yapmalı ve ortaya koymalı, üreten ve üretken olmalıyız. Yapılacak yerel seçimler öncesinde tüm parti adaylarına başarılar diliyor, seçimlerin ülkemiz ilimiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyoruz.” dedi.