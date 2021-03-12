MHP İzmir Milletvekili ve Tarım Orman Komisyonu Başkan Vekili Kalyoncu; "Tarım milli güvenlik meselesi"

NEVŞEHİR(MHA) Tarımın Türkiye açısından milli güvenlik sorunu olduğunu ifade eden Kalyoncu, bölge çiftçisinin sorunlarını bire bir tespit etmek üzere geldikleri Nevşehir'de elde edilen sorunların çözümü adına Tarım ve Orman komisyonu olarak sorunları gündeme taşıyıp, çözümü adına uğraş vereceklerini de dile getirdi.

Öğle saatlerinde MHP Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek Nevşehir'deki temaslarına başlayan MHP İzmir Milletvekili ve TBMM Tarım Orman Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, güncel gelişmelerle ilgili MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir, il ve merkez ilçe yöneticileriyle istişarelerde bulundu.

İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Merkeze bağlı Kavak kasabasına geçen, burada Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı'nın da katılımıyla beraber bir ay içerisinde pazarlanamadığı taktirde çürümeye terk edilecek Patatesin bulunduğu depoda incelemelerde bulundu. Burada depo işletmecisi ile de bir araya gelen Kalyoncu, bölgede üreticinin elinde kalan patatesin Rusya ya da Azerbaycan'a ihraç edilmesi konusunda girişimlerin bulunduğunu ve konunun yakın takipçisi olduklarını dile getirdi.

Kavak Belediye Başkanlığını ziyaretinde Başkan Feridun Bağcı'dan çalışmalarıyla ilgili bilgiler de MHP İzmir Milletvekili ve TBMM Tarım Orman Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu daha sonra yine merkeze bağlı MHP'li Kaymaklı Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ile belediye çalışmaları konusunda istişarelerde bulunan Kalyoncu, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve parti yöneticilerinin de katıldığı toplantıda yöre çiftçisinin sorunlarını dinledi. Kalyoncu, çiftçilerin dile getirdikleri sorunların çözümü adına girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Burada Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, ziyaretin anısına MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalyoncu'ya bir plaket takdim etti.

Günün son ziyaret durağında Göreme Belediye Başkanlığını da ziyaret eden MHP İzmir Milletvekili ve TBMM Tarım Orman Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, İl Başkanı İlhan Kaya ve Partili yöneticiler burada da Göreme Belediye Başkanlığının çalışmalarını değerlendirdiler ve karşılaşılan sorunlarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, ziyaretin anısına Kalyoncu'ya bir plaket takdiminde bulundu.