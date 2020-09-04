MHP Gülşehir'de Güray Çevirme ile devam dedi

NEVŞEHİR(MHA) Mevcut Başkan Güray Çevirme ve beraberindeki yönetim kurulu listesi yeniden göreve seçildi.

İl Başkanı İlhan Kaya, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyin “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik/ Kazanan Türkiye Olacak” sloganıyla başlattığı 13.Olağan Büyük Kurultay sürecinde bugün Gülşehir ilçe kongremizi tamamlamış bulunmaktayız. Güven tazeleyerek görevine devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Gülşehir İlçe Başkanımız Güray Çevirme ve Yönetim kurulu üyelerimize başarılar dilerim" ifadelerinde bulundu.