Mezarlıklarda Şerbet İkramı

Nevşehir’deki Taşlıbel ve Kaldırım Mezarlıklarında Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Arefe gününden itibaren çok sayıda kişi yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlıklara geldi.

Vatandaşlara burada Arefe günü Nevşehir Belediyesi tarafından Yasin-i Şerif ve dua kitabı hediye edilirken bayram günlerinde ise ziyaretçilere şerbet ikramında bulunuldu.

Görevli belediye personelleri giydikleri geleneksel Osmanlı kıyafetleri ile mezarlıkların girişinde sırtlarındaki bakırdan yapılmış şerbet tuluklarından vatandaşlara soğuk şerbet dağıttı.