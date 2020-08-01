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Mezarlıklarda Şerbet İkramı
Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklara gelerek yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından şerbet ikramında bulunuluyor.
Nevşehir 01.08.2020, 12:47
Nevşehir’deki Taşlıbel ve Kaldırım Mezarlıklarında Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Arefe gününden itibaren çok sayıda kişi yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlıklara geldi.
Vatandaşlara burada Arefe günü Nevşehir Belediyesi tarafından Yasin-i Şerif ve dua kitabı hediye edilirken bayram günlerinde ise ziyaretçilere şerbet ikramında bulunuldu.