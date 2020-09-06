Meteris Meydanı Araç Trafiğine Kapatıldı

Nevşehir’in birçok bölgesinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmaları ile birlikte şehir içi ulaşım konforunu arttıran Nevşehir Belediyesi, Meteris Meydanı’nda yeni bir çalışma yapacak.

Bu amaçla bu gece saat 22.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak olan Meteris Meydanı’ndaki çalışmalar 7 Eylül Pazartesi sabah saatlerine kadar sürecek.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu süre içerisinde hem gündüz hem de gece meydanda çalışma gerçekleştirecek.

Meteris Meydanı yeni haftanın ilk günü sabah saat 07.00’da yeniden araç trafiğine açılacak.