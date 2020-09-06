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Meteris Meydanı Araç Trafiğine Kapatıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmaları dolayısıyla Meteris Meydanı bu geceden itibaren Pazartesi günü sabah saat 07.00’a kadar araç trafiğine kapatılacak.

Nevşehir 06.09.2020, 09:25
Meteris Meydanı Araç Trafiğine Kapatıldı
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Nevşehir’in birçok bölgesinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmaları ile birlikte şehir içi ulaşım konforunu arttıran Nevşehir Belediyesi, Meteris Meydanı’nda yeni bir çalışma yapacak.

Bu amaçla bu gece saat 22.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak olan Meteris Meydanı’ndaki çalışmalar 7 Eylül Pazartesi sabah saatlerine kadar sürecek.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu süre içerisinde hem gündüz hem de gece meydanda çalışma gerçekleştirecek.

Meteris Meydanı yeni haftanın ilk günü sabah saat 07.00’da yeniden araç trafiğine açılacak.

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