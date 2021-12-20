Meteorolojiden Uyarı, Soğuk Hava Geliyor !

Bölgemiz (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat) genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ancak, sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı ve Cuma günleri arasında bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları;

KAYSERİ -12/-2 KIRŞEHİR -10/-2 NEVŞEHİR -11/-3 SİVAS -16/-5 YOZGAT -12/-5

Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 25.12.2021 Cumartesi günü artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.