Meteoroloji uyardı Kuvvetli Kar geliyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde karla karışık yağmur, devamında kar yağışına çevireceği, kar yağışının yer yer kuvvetli (10-20 cm) yükseklerde yoğun olmak üzere (20 cm ve üzeri) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

16.03.2020 08:00 TSI

18.03.2020 23:59 TSI

Hadisenin Şiddeti Kuvvetli kar Oluşması Muhtemel Riskler Ulaşımda Aksamalar - Buzlanma – Don Olayı - Tipi

Alınabilir Önlemler Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması



Zirai Don Hadisesi

Beklendiği Yer Bölgemizi etkilemesi beklenen, soğuk ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi gününden itibaren, zirai don beklendiğinden, zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.



Başlama-Bitiş Zamanı16.03.2020 18:00 TSI20.03.2020 09:00 TSIHadisenin Şiddeti Orta, yer yer kuvvetliOluşması Muhtemel Riskler Zirai Don Hadisesi

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi