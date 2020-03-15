Meteoroloji uyardı Kuvvetli Kar geliyor!
Yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde karla karışık yağmur, devamında kar yağışına çevireceği, kar yağışının yer yer kuvvetli (10-20 cm) yükseklerde yoğun olmak üzere (20 cm ve üzeri) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı
16.03.2020 08:00 TSI
18.03.2020 23:59 TSI
Hadisenin Şiddeti Kuvvetli kar Oluşması Muhtemel Riskler Ulaşımda Aksamalar - Buzlanma – Don Olayı - Tipi
Alınabilir Önlemler Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması
Zirai Don Hadisesi
Beklendiği Yer Bölgemizi etkilemesi beklenen, soğuk ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi gününden itibaren, zirai don beklendiğinden, zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.
16.03.2020 18:00 TSI
20.03.2020 09:00 TSI
Hadisenin Şiddeti Orta, yer yer kuvvetli
Oluşması Muhtemel Riskler Zirai Don Hadisesi
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi