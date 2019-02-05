Meteoroloji'den Nevşehir İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtınaya Dikkat !
Beklenen Hadise
Güneyli Yönlerden Kuvvetli Rüzgâr, Zaman Zaman Fırtına
Beklendiği Yer
Kayseri ve Sivas il geneli ile Nevşehir ve Yozgat’ın güney ve doğu kesimleri
Yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli rüzgarın 40-60 km/sa hızında, zaman zaman fırtına şiddetinde (60-80 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı
06.02.2019 09:00 TSI
07.02.2019 15:00 TSI
Hadisenin Şiddeti
Kuvvetli Rüzgâr (40-60 km/sa), Zaman Zaman Fırtına (60-80 km/sa)
Oluşması Muhtemel Riskler
Soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler - Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Kar Örtüsü Olan Bölgelerde Tipi ve Kar Sürülmesi - Ulaşımda Aksamalar - Kar Erimeleri
Alınabilir Önlemler
Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi