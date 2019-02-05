Meteoroloji'den Nevşehir İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtınaya Dikkat !

Beklenen Hadise

Güneyli Yönlerden Kuvvetli Rüzgâr, Zaman Zaman Fırtına

Beklendiği Yer

Kayseri ve Sivas il geneli ile Nevşehir ve Yozgat’ın güney ve doğu kesimleri

Yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli rüzgarın 40-60 km/sa hızında, zaman zaman fırtına şiddetinde (60-80 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

06.02.2019 09:00 TSI

07.02.2019 15:00 TSI

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Rüzgâr (40-60 km/sa), Zaman Zaman Fırtına (60-80 km/sa)

Oluşması Muhtemel Riskler

Soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler - Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Kar Örtüsü Olan Bölgelerde Tipi ve Kar Sürülmesi - Ulaşımda Aksamalar - Kar Erimeleri

Alınabilir Önlemler

Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi