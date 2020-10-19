Meşhur Nevşehir simidi coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı

Ahiler Kalkınma Ajansı ve Nevşehir Esnaf Odaları İşbirliği ile Nevşehir Simidi Coğrafi İşaret Tescil başvurusu gerçekleştirildi. İki kurum arasında Nevşehir Simidi coğrafi işaret başvurusuna ilişkin 14 Mayıs 2020 tarihinde protokol imzalandı. Protokol kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı, Nevşehir Simidi coğrafi işaret başvurusuna ilişkin olarak Nevşehir Esnaf Odaları Birliği’ne uzmanlık desteği sağladı. Nevşehir Esnaf Odaları Birliği tarafından ürünün coğrafi işaret tescili almasına ilişkin 8 Temmuz 2020’de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru gerçekleştirildi. Türk Patent tarafından gerçekleştirilen ön incelemenin ardından Nevşehir Simidi Coğrafi 1 Eylül 2020 tarihli Türk Patent Coğrafi İşaret Bülteninde yayınlandı. Başvurunun 1 Aralık 2020’de tamamlanacak 3 aylık ilan sürecinin ardından coğrafi işaret tescili alması bekleniyor.

Meşhur Nevşehir Simidi

Nevşehir Simidi Türkiye’nin diğer illerinde üretilen simit formundan farklı olarak dikdörtgene yakın yuvarlak kenarlı bir hamur işidir. Hamurun mayalandırılmasında hazır maya değil, Nevşehir’in maharetli ustalarının hazırladığı doğal günlük nohut mayası kullanılmaktadır. Şeker ve tuz ilave edilmeden hazırlanan Nevşehir Simidinin yedi ila on güne kadar bayatlamadan tazeliğini koruduğu bilinmektedir.

Nevşehir Simidi, üretiminde kullanılan ve ustalık mahareti ile hazırlanan nohut mayası ve üzeri baskılı dış görünüşü ile farklılaşarak yöreyle ünlenmiştir. Nevşehir Simidinin üretim metodu, yörenin beşeri sermayesi ile kuşaklar boyu aktarılan kültürel bilgi birikimi ile yaşamını devam ettirmiştir. Bu yönüyle ürünün tüm üretim aşamalarının yörede gerçekleşmesi gereklidir.