Menekşe, “Nevşehir’de Çalmadık Kapı, Sıkmadık El Bırakmayacağız”

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe beraberinde Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve partililer ile birlikte Yavuz Kolu Kısa İş Merkezi ve Çekirdekçiler İş Merkezinde esnafları ziyaret etti. Milletvekili adayı Yücel Menekşe esnaflar ile tek yakından ilgilenirken 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatıyor.

AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe yaptığı açıklamada seçimlere kısa bir zaman kala çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacaklarını söyledi. Menekşe, “ AK Parti olarak 16 yıldır hiç durmadan, yılmadan ilk günkü aşkla nasıl çalışmışsak bugünde aynı aşk ve heyecan ile çalışıyor esnaf ve vatandaşlarımız ile istişare ediyoruz. Yavuz Kolu Kısa İş Merkezi ve Çekirdekçiler İl Merkezindeki esnaflarımız ile kararımız ortak Hepimizin ortak deri var. Esnafımızın, vatandaşların ve bizlerin ortak derdi, Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye. Ziyaret etmiş olduğumuz esnaf ve vatandaşlarımız da seçimlerinin öneminin bilinci içerisinde Vakit Türkiye Vakti diyor” şeklinde konuştu.