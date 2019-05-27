Menekşe, Masaya Yumruğunu Vurdu

Sayın Başkan, Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri; AK PARTİ Grubumuz adına, İYİ PARTİ grup önerisi aleyhine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, bugün 27 Mayıs, ihtilalin yıl dönümü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilk defa bir askerî darbeyle yüz yüze kalmıştır. Dolayısıyla o günkü Başbakanımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan bir yıl sonra idam edilmişlerdir. Ben rahmetle, minnetle anıyorum, darbe ve darbecileri de -1960'dan bugüne kadar olan postmodern darbe, saha darbesi hiç fark etmiyor- şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum.
Sayın Eşref Kolçak sanatçımızı, yine üstat Necip Fazıl'ı rahmetle anıyorum, Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun diyorum ve İYİ PARTİ önerisi üzerinde sözlerime başlamak istiyorum.
Benden önceki hatipler tutturdu "AK PARTİ, FETÖ'nün siyasi ayağını konuşmuyor."
Ben şunu özellikle söylemek istiyorum: Burada FETÖ terör örgütüne "terör örgütü" diyemeyen, PKK'ya "PKK terör örgütü" diyemeyen insanların bu kürsüde gelip çıkıp bu ifadeleri kullanmasını esefle kınıyorum. Öncelikle bu terör örgütlerinin ne olduğunu biz burada, Meclisimizde kabul etmek zorundayız, bunu ifade etmek zorundayız. Biz Türk Milleti'yiz. Dolayısıyla biz bunu ifade etmediğimiz sürece de biz de bu sizlere olan ithamlarımızı her zaman, her platformda söylemeye devam edeceğimizi söylemek istiyorum.
Bu vesileyle, yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Diyerek sözlerine son verdi. Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2019, 21:37