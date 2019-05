Menekşe, Masaya Yumruğunu Vurdu

Sayın Başkan, Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri; AK PARTİ Grubumuz adına, İYİ PARTİ grup önerisi aleyhine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, bugün 27 Mayıs, ihtilalin yıl dönümü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilk defa bir askerî darbeyle yüz yüze kalmıştır. Dolayısıyla o günkü Başbakanımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan bir yıl sonra idam edilmişlerdir. Ben rahmetle, minnetle anıyorum, darbe ve darbecileri de -1960'dan bugüne kadar olan postmodern darbe, saha darbesi hiç fark etmiyor- şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum.

Sayın Eşref Kolçak sanatçımızı, yine üstat Necip Fazıl'ı rahmetle anıyorum, Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun diyorum ve İYİ PARTİ önerisi üzerinde sözlerime başlamak istiyorum.

Benden önceki hatipler tutturdu "AK PARTİ, FETÖ'nün siyasi ayağını konuşmuyor."



Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti demokratik hukuk devletidir, siz bu söylemlerle Türk yargısını töhmet altında bırakıyorsunuz. Bugün, 15 Temmuzdan sonra OHAL'le, kanun hükmünde kararnameyle FETÖ terör örgütü mensuplarına ve yardakçılarına hiç ifadeleri alınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti devleti güvenlik görevlileri gereğini yapmıştır ve hâlâ da yapmaktadır. Dolayısıyla bugün 2010-2012 KPSS sürecine baktığımızda nelerin yapıldığına bizler de şahit olduk, biz bunu kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılan ve milyonlarca insanın umudunu ve ümidini kıran bir hırsızlık, haksızlık olayı söz konusudur. Fakat bunu sadece bizim iktidarımıza mal etmenin yersiz olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu FETÖ terör örgütü, bu FETÖ sadece 2002'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti devletinde etkin bir yapı değildi, bunda geçmişlerinde çok büyük günah olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu devlet yine AK PARTİ iktidarı, siz ne söylemde bulunursanız bulunun, 15 Temmuzdan sonra bu FETÖ terör örgütüne mensup her kesime gereğini yaptı, hâlâ da yapmaktadır.Ben şunu özellikle söylemek istiyorum: Burada FETÖ terör örgütüne "terör örgütü" diyemeyen, PKK'ya "PKK terör örgütü" diyemeyen insanların bu kürsüde gelip çıkıp bu ifadeleri kullanmasını esefle kınıyorum. Öncelikle bu terör örgütlerinin ne olduğunu biz burada, Meclisimizde kabul etmek zorundayız, bunu ifade etmek zorundayız. Biz Türk Milleti'yiz. Dolayısıyla biz bunu ifade etmediğimiz sürece de biz de bu sizlere olan ithamlarımızı her zaman, her platformda söylemeye devam edeceğimizi söylemek istiyorum.Bu vesileyle, yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Diyerek sözlerine son verdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2019, 21:37